Ciudad de Buenos Aires: continúa la polémica en torno a la coparticipación

Aunque todavía no hay una resolución oficial, continúa el debate en torno a la baja de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, planteada por el presidente Alberto Fernández.

Las dos miradas de una misma cuestión

Martín Ocampo, legislador de UCR- Evolución, dijo que hay que esperar a conocer el fondo de la decisión que tomaría el presidente Alberto Fernández, pero dejó en claro su posición respecto al manejo de los recursos provinciales. “La afectación de los recursos de las provincias, que fijan sus presupuestos y prioridades en base a esos recursos, debe ser una cuestión muy excepcional y debe tener fundamentos técnicos”.

Al ser consultado por el aumento de la coparticipación para la Capital Federal que el ex presidente Mauricio Macri otorgó por decreto en 2016, el legislador justificó la decisión y la enmarcó en el traspaso de la Seguridad a la Ciudad. A su vez, pidió sumar a todas las provincias al debate y sostuvo que la Nación “también debe ser solidaria con la Ciudad”. “Es una discusión que debemos dar entre todos, no rehuyo a la discusión, pero cuál es el sentido de la Justicia. ¿Qué vamos a evaluar, la cantidad de habitantes?. En la Ciudad viven tres millones de habitantes, pero el servicio de seguridad es para seis millones”, explicó. “La discusión es mucho más compleja y no se subsana sólo con la discusión de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Por su parte, el legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, remarcó que todavía no hay ninguna resolución oficial y destacó la predisposición del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para dialogar con el poder Ejecutivo, aunque criticó a aquellos “voceros que no tienen tan claro ese camino del diálogo y se plantean en una posición de fuerza”.

El legislador cruzó a Ocampo y recordó que el ex presidente Macri no convocó al resto de las provincias en 2016, cuando resolvió, por decreto, aumentar la coparticipación para la Ciudad. “Esta decisión, en su momento, se tomó a través de un decreto, y los decretos se modifican por decreto”, señaló.

“El gobierno no lo discutió con las provincias, lo sacó por decreto, y los decretos se modifican por decreto. Si caemos en la discusión del monto de ese decreto y cómo ha aumentado, y si compensan el gasto en seguridad, que lo determina la Ciudad, es una discusión acotada”, amplió, en diálogo con el equipo de Verano 2020.

Barroetaveña remarcó las diferencias ideológicas entre el bloque de Cambiemos y el oficialismo, y dijo que su bloque apunta a un esquema redistributivo. “El Gobierno de la Ciudad tiene que acpetar que perdieron la elección nacional y que, por lo tanto, estas políticas que son nacionales, que son impuestos nacionales que se redistribuyen, tienen que tener un criterio donde la sociedad pide que sean más solidarios que lo que fueron estos cuatro años”, expresó.

En enero de 2016, a poco de haber asumido, el ex presidente Mauricio Macri aumentó por decreto la coparticipación que percibe la ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,75%, cuando le traspasó unos 20.200 policías. Pacto Fiscal mediante, el porcentaje luego se redujo a 3,5 puntos. Ahora es el presidente Alberto Fernández quien, también a través de un decreto, busca reducir los fondos que Nación le gira a la Ciudad en al menos 1 punto.