Citan a indagatoria a De Vido, López, Jaime y Calcaterra por supuesto pago de sobornos

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a declaración indagatoria al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, a su ex segundo Roberto Baratta y a otros ex funcionarios además de empresarios como Ángel Calcaterra, Marcelo Odebrecht e Ignacio Soba Rojo en la causa que investiga el presunto pago de sobornos para direccionar la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento.

Informe: Lourdes Marchese.

El magistrado citó a 49 imputados, en un listado que incluye a Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, sindicado como supuesto intermediario en las maniobras sospechadas, según la resolución.

Las pruebas en la causa, sostuvo el juez, “permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas” a entonces funcionarios públicos, según el fallo.

Martínez De Giorgi citó a indagatoria a De Vido, Baratta, el también detenido ex secretario de Obras Publicas José López y a los ex ministros de Transporte Ricardo Jaime (también preso) y Juan Pablo Schiavi, entre otros.