Cierre del HSBC: empleados advierten que la sucursal local “no da pérdidas”

Esta semana se conoció que el banco The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, conocido como HSBC, cierra la única sucursal que hay en la provincia de San Luis, con el argumento de que no es rentable la plaza local. Hace dos años cerraron la sucursal de Villa Mercedes.

Este cierre se suma a otras seis sucursales del interior del país, que también serán cerradas bajo la misma justificación.

En San Luis, cerca de diez empleados se quedarán sin sus puestos de trabajo, cuando el banco se retire definitivamente en un plazo comprendido entre los 60 y 120 días. Según anticiparon desde el gremio que nuclea a los trabajadores bancarios, la empresa ofreció a sus trabajadores ser trasladados a otras sucursales de Argentina o desvincularse de la empresa, percibiendo la indemnización correspondiente.

El HSBC, que se encuentra operativo en la provincia hace aproximadamente diez años, tomó la medida de cerrar siete sucursales argentinas, debido a que no son rentables económicamente y el Banco Central de Argentina, permite en su nueva normativa, que los bancos puedan cerrar los bancos de las capitales provinciales.

En Amanecer Informados, la secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria de San Luis, Verónica Bona, confirmó que los trabajadores se encuentran realizando asambleas en determinados horarios de atención al publico.