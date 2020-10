Científicos tucumanos neutralizan el coronavirus con anticuerpos de llamas

La investigadora del Conicet y catedrática de la Universidad Nacional de Tucumán, Rosana Cheín, habló sobre el importante avance que se logró de neutralizar el virus que causa el coronavirus con nanoanticuerpos VHH derivados de llamas y anticuerpos IgY derivados de los huevos de la gallina. “Sentimos mucha expectativa y estamos muy motivados, sabiendo que tenemos claro de que no siempre vaya a funcionar. Estamos en el camino de hacerlo y nos motiva mucho eso, y mucho más en Tucumán, que requiere mucha tecnología para poder hacer este tipo de desarrollo. Saber que se lo puede hacer en la provincia para nosotros es un orgullo. Se armó un grupo multidisciplinario excelente, ya que por ejemplo, nosotros somos expertos en proteínas, pero no en inmunologías. Entonces, hemos contactado a la gente que trabaja con llamas en la Facultad de Agronomía. Sí me preocupa generar falsas expectativas, porque cuando se publicó lo de las llamas, hay una serie de pasos que hay que seguir. No se puede probar tan alegremente en humanos”, dijo la científica tucumana que participa en la investigación.

DESCARGAR