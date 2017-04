Científicos argentinos descubren en Santa Fe la primera rana fluorescente del mundo

Un equipo de investigadores descubrió en nuestro país el primer anfibio fluorescente del que se tiene constancia, el ‘Hypsiboas punctatus’, una rana que, aunque ya era conocida, se ha demostrado que tiene capacidad para brillar en la oscuridad.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), detalló que la investigación fue desarrollada por expertos brasileños y argentinos en base a material colectado en la provincia de Santa Fe.

El equipo interdisciplinario comprobó que la también conocida como rana puntuada produce una intensa fluorescencia verde azulada en su superficie cuando se la ilumina con luz ultravioleta A y azul.

“Este hallazgo modifica radicalmente lo que se conoce sobre la fluorescencia en ambientes terrestres, permitió encontrar nuevos compuestos fluorescentes que pueden tener aplicaciones científicas o tecnológicas y genera nuevas preguntas sobre la comunicación visual en anfibios”, explicó Julián Faivovich, investigador principal del CONICET y uno de los autores del trabajo.

Según los autores del trabajo, la característica de fluorescencia haría que “en condiciones de iluminación natural”, estos anfibios aumenten su brillo y puedan verse mejor entre ellos.

El fenómeno, en el que ahonda un artículo de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se da por la combinación entre la emisión de glándulas de la piel y de linfa, que es filtrada por las células pigmentarias también de la piel, que en esta especie es translúcida.

Alejandro Katz recibió en su programa a la bióloga María Gabriela Lagorio, quien brinda detalles del novedoso hallazgo de los científicos argentinos y de la importancia que representa.