Ciciliani: Hoy no competimos con el Mercosur, competimos con el plazo fijo

La Ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, se refirió a la creación del Observatorio de la Región Centro junto a Córdoba y Entre Ríos para advertir los problemas competitivos para las empresas de las tres provincias, la necesidad de un estado más eficiente eliminando expedientes y la revolución tecnológica que significa el agrotech.

En declaraciones a “Al Día con el Campo y la Ciudad” en AM 540 con Darío Schueri, la funcionaria santafesina coincidió en la necesidad de una mirada más integrativa y articulada entre las diferentes dependencias del estado, “hay que sacar los expedientes que generan los trámites que no generan valor y alguien siempre los paga”.

Ciciliani confirmó la creación del Observatorio de la Región Centro para analizar el impacto de los acuerdos con otros países, “no podemos negar la realidad y tenemos que trabajar con el sector privado para determinar las cosas que tenemos que hacer para competir en igualdad de condiciones con el Mercosur y cualquier país del mundo”.

La ministra de la producción planteó una situación difícil, dijo que “hoy Argentina debe definir como enfrenta esa competencia porque no puede hacerlo pobre, aislada e ineficiente no sólo con la Comunidad Europea sino con el Mercosur, el problema es que hoy no competimos con el Mercosur, competimos con el plazo fijo y esas tasas que hacen difícil producir”.

Aseguró que hoy los países del Mercosur están mejor preparados que Argentina para esa competencia productiva internacional.

Finalmente Ciciliani se refirió a la importancia de la revolución en el agro conocida como “agrotech”, que permite saber en el momento que si una pulverizadora se desplaza y hay viento no puede trabajar o conocer al momento la humedad del suelo mientras comienza el trabajo de una sembradora.