Choferes no cobraron el sueldo completo y analizan medidas de fuerza

El conflicto entre los trabajadores del transporte público y los empresarios nucleados en AETAT (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor), parece ser una historia que se repite mes a mes. Es que UTA ha denunciado que los empleados no han cobrado el sueldo de mayo en tiempo y forma, por lo que analizan medidas de fuerza. “Pusimos la espalda. Los temores, los miedos los dejamos de lado con mucha angustia por el problema en sí de contagiarnos nosotros y contagiar a nuestras familias. Sin embargo, no hemos tenido el mismo trato, porque hasta el día de hoy no podemos cobrar los salarios del mes de mayo. Prácticamente se junta el aguinaldo y dentro de 10 días tenemos el sueldo de junio, y de esa manera se hace imposible. Estamos analizando qué medida se va a tomar con respecto a esta situación que estamos viviendo los trabajadores del transporte público de pasajeros”, comentó a El Equipo Nacional, César González, secretario general de UTA Tucumán.

