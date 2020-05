Choferes de empresas de turismo reclamaron en Casa de Gobierno

Lucas González, chofer de una empresa de turismo, fue entrevistado por Daniel Badano y comentó sobre la manifestación que realizaron esta mañana y pese a contar con permisos de circulación, fueron reprimidos por la policía y algunos choferes detenidos.

El reclamo que hicieron en Casa de Gobierno fue para denunciar que el Gobierno de Mendoza otorgó todos los viajes a las empresas: Andesmar y Cata. “Son dos grandes corporaciones y estas empresas son subsidiadas por el Gobierno y sin embargo, les otorgan todos los viajes”.

La empresa para la que trabaja Lucas tiene alrededor de 35 coches, y junto a otras empresas realizaban viajes a distintas parte del país para el traslado de trabajadores y viajes de repatriación, los cuales denuncian fueron quitados por el Gobierno y otorgados a las corporaciones.

Lucas comentó que la situación de estas empresas y sus trabajadores es muy preocupante: “no tenemos sueldo, si no trabajamos no cobramos. Hay compañeros que no les pueden llevar un plato de comida a sus hijos”. Además, manifestó que la situación se complicará más porque no habrá turismo en invierno.

“No hay ningún turismo que se reactive si no hay viajes de larga distancia, ni vuelos hasta septiembre” sostuvo sobre las intenciones de funcionarios de turismo de Mendoza.

Al momento de la entrevista, Lucas mencionó que sus compañeros seguían detenidos en diversas comisarias de Mendoza.