Chile, reconoce la existencia del territorio mapuche, llamándolo Wallmapu

La situación de los mapuche que estaban en huelga de hambre ha terminado, tanto los que estaban en Lebu, los de Angol y también los de la ciudad de Temuko. En definitiva, el gobierno se ha negado de implementar el convenio 169 en relación a las cuestiones penales prácticamente a raíz de eso se ha generado un gran descontento porque en el día de ayer 09 de septiembre, unos Mapuche, unas Machis y unos Lonkos iban a realizar un gran parlamento mapuche en la comuna de Carahue, en la Araucanía, sin embargo eso recibió un rechazo absoluto y hay una cuestión novedosa que señalar que por primera vez en la historia que habiendo mas de 2 mil comunidades Mapuche en la región, ninguna de las comunidades quiso recibir la autoridad o sea los Lonkos que invitaron al presidente y a los ministros para realizar ese gran parlamento, no pudieron ni siquiera realizar la reunión en su comunidad, porque recibieron un rechazo absoluto de todos los distintos lugares, ayer fue un día de batalla campal aquí en la Araucanía de rechazo a la presencia del gobierno al punto de que se tuvieron que refugiar, parapetar, se estuvieron que esconder para realizar esa reunión en un estadio de alta seguridad, el estadio de la ciudad de Temuko en donde estaba acordonado por policías de manera definitiva, sin embargo los Mapuche igual ingresaron y fueron a protestar y a estar cerca de la sala, se interrumpió esa conversación entre los ministros por un grupo de Mapuche, pero en definitiva la reunión no se realizó como se había previsto y los Mapuche por primera vez en la historia rechazan la presencia del jefe del Estado de Chile pero al mismo tiempo rechazan cualquier venida de autoridades de comunidades mapuche por lo tanto hay un nuevo elemento que a mi me deja muy inquieto positivamente en lo que puede venir en el próximo tiempo del lado de los Mapuche de Wullumapu. Además, hay que agregar una cuestión muy interesante que se dio, porque cuando un grupo de mapuche fue a invitar al presidente que viniera a la Araucanía el jefe de Estado constituyo un comité que se llama Comité Wallmapu, a partir de ahí muchos rechazaron la venida del presidente y su equipo sin embargo yo le dije a nuestra gente que había que valorar la creación de un Comité llamado Wallmapu, porque en definitiva es un reconocimiento expreso y tácito que hay territorio diferente en Chile que se llama Wallmapu y eso desde el punto de vista Constitucional que dice que Chile es único y no hay diferencias, sin embargo, el gobierno, el presidente el haber Constituido un Comité denominado Wallmapu, esta reconociendo en la era de los tratados, parlamento en el pasado, tanto en la era colonial hispánica y el Estado Chileno, lo que se conocía como frontera este gobierno actual reconoce que hay una frontera, hay un vecino que se llama mapuche, y hay un territorio que se llama Wallmapuche, eso es sumamente importante si los Mapuche lo tomamos mirando el futuro…

Así, de la siguiente forma, lo expreso en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, Aukan Huilkaman, werquen de todas las tierras de wullumapu-Chile, experto en derecho internacional