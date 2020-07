Andy Cherniavsky sobre los 80’: “Algunos músicos tomaron caminos peligrosos”

Andy Cherniavsky, fotógrafa de rock que retrató los grandes momentos de los músicos más reconocidos de los 80’, presentó su libro “Acceso Directo”.

“El auge de las drogas, con las cuales no terminaba de disfrutar, no era lo mío; algunos músicos tomaron caminos peligrosos y yo no me sentía identificada”, aseguró.

Cherniavsky también habló de algunas situaciones que vivió en recitales: Desde sillas que volaron por el aire hasta botellazos. “La última etapa fue muy violenta, era un laburo de riesgo que me hizo alejar”, comentó y agregó: “Terminó con el show de los Ramones donde me escupieron”.

“Como mujer me sentí bien porque el rock intentaba romper estructuras, capaz no sobre el feminismo, pero no me sentía mal sobre el lugar que ocupaba. Las mujeres nos fuimos animando”, dijo la fotógrafa.

Otra anécdota que contó fue sobre el nacimiento del material de su ex pareja Andrés Calamaro “Grabaciones encontradas”. “Convivimos nueve años, él se fue a España y no volvió. Yo era ordenada, mientras que Andrés un despelotado. Todo eso quedó en la casa y después de varios años le pedí a su hermano, Javier, que se lleve todo y así comenzó”.