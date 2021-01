Chaqueño viajó en bicicleta desde Bariloche a Las Breñas

Jonathan Barrera es un docente chaqueño residente en San Carlos de Bariloche quien unió esa ciudad con Las Breñas, donde residen sus padres: “soy del Chaco, docente, profesor de matemáticas y hace dos años se me ocurrió cumplir un sueño: unir La Patagonia con Las Breñas y lo pude hacer en 21 días, comencé en diciembre y terminé en enero”, dijo en Radio Nacional Resistencia.

DESCARGAR

Barrera agregó: “mi pasión es totalmente amateur, me gusta recorrer, conocer lugares y lo hago sin competir con nadie. Mi bicicleta es rodado 29, la equipé bien y lentamente fui adquiriendo los elementos necesarios para hacer recorridos largos. Pasé muchas situaciones, atravesé diferentes provincias con hermosas vivencias en todos los lugares que estuve. Pude observar animales que jamás había visto. Una experiencia hermosa, inolvidable, que me permitió conocer diversos climas pero siempre tuve el apoyo y el cariño de la gente, de todas partes. Mi promedio fue de 140 de kilómetros diarios y el regreso ya no será en bicicleta, aunque no descarto hacer otros viajes”, afirmó.