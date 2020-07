Chanceler argentino reconhece asperezas com o Brasil

O Ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, ofereceu uma entrevista federal para jornalistas das 49 filiais da Rádio Nacional e da RAE Argentina ao Mundo.

Representando a RAE, participou a apresentadora do programa em português, Julieta Galván.

Ela fez uma pergunta-chave sobre a relação que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, estabeleceu com o atual governo da Argentina, uma pergunta cuja resposta teve repercussões até mesmo na imprensa espanhola, em meio às tensões sobre o possível acordo Mercosul-UE.

Felipe Solá respondeu que é “inegável que existe um problema nas relações com o Brasil que foi iniciado pelo Presidente Jair Bolsonaro há algum tempo com uma atitude nunca vista antes”, e salientou que apesar de que a posição do presidente brasileiro “afete” o comércio entre esses países, ele “está mais preocupado com a falta de vontade de integração” na região.

DESCARGAR

O chanceler Solá assinalou que o “problema das relações com o Brasil foi iniciado por Jair Bolsonaro há algum tempo e com uma atitude que nunca vimos em nenhum outro país, e muito menos em países irmãos”. Ele também enfatizou que esta relação “afeta, mas o comércio é mais afetado pela taxa de câmbio e pelo nível de demanda da economia brasileira, que caiu muito antes da pandemia”.

Nesse sentido, Solá disse que o governo argentino está “mais preocupado com a falta de vontade de integração porque esta é uma decisão política que dá maior volume ao Mercosul”.

Entrevista de Julieta Galván

Tradução e apresentação: Julieta Galván

Web: Julián Cortez