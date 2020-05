Chaco extendió la cuarentena, con mayores controles, hasta el 8 de junio

El gobernador del Chaco Jorge Capitanich anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la provincia a partir de las cero del lunes 25 de mayo y por los siguientes 14 días. La cuarentena, que ya no adoptará el formato de fases, supondrá medidas de control más rígido y estricto para paliar el impacto de la pandemia sobre todo en el Gran Resistencia.

El mandatario provincial ratificó entre las principales medidas la suspensión de la prestación del servicio de transporte urbano e interurbano hasta el 1 de junio. Asimismo, confirmó la suspensión de cobros y de pagos que impliquen aglomeración de personas; y adelantó que habrá un control estricto de circulación de personas y vehículos.

Luego de evaluar la situación epidemiológica a la fecha (703 casos positivos y 361 activos en el Chaco), además de todas las medidas adoptadas por el Estado chaqueño para asegurar una respuesta adecuada del sistema sanitario, el gobernador dio cuenta de las nuevas medidas a aplicarse.

DESCARGAR

Hasta el 8 de junio, dos nuevas etapas:

“Estamos en el día 65 de la cuarentena, que arrancamos el 18 de marzo, con un gran esfuerzo de todos los habitantes del Chaco”, indicó Capitanich en el inicio de una extensa exposición; no obstante, marcó que es necesario “tomar decisiones”.

Luego expuso que, como en instancias anteriores, realizó una ronda de consultas con intendentes, legisladores y actores económicos, de cuyas opiniones no se logró una coincidencia plena sobre las nuevas decisiones. En ese marco subrayó la necesidad de “tomar un rumbo y un horizonte”. Asimismo, dio cuenta del diálogo permanente con Santiago Cafiero (jefe de Gabinete) y Eduardo De Pedro (Interior) a fin de evaluar la situación en la provincia.

“La sugerencia es que, a la cuarentena administrada, es imprescindible sostenerla por un tiempo determinado, hasta el mes de agosto, con distintas medidas vinculadas a criterios para cuidar a todos los chaqueños”, subrayó Capitanich.

En ese punto, adelantó que hasta el 8 de junio habrá dos etapas: la primera hasta el 1° de junio y la restante desde esa fecha hasta el 8: “no podemos continuar con distintas fases. Los indicadores determinan que hemos retrocedido en la tasa de duplicación y aumentamos tasa de contagio, por lo cual es indispensable volver atrás. Significa que no podemos permitir lo que está ocurriendo ahora, cuando observamos que se dispara el número de casos”, enfatizó.

Explicó que el retroceso será de fase 4 a fase 3 en las dos etapas trazadas hasta el 8 de junio. Luego de esa fecha consideró: “que debe proseguir una cuarentena sin fases, con una administración inteligente”. “Pretendemos aplicar la mayor dureza en controles estrictos, por eso suspendimos el transporte público hasta el 1° de junio, porque es una fuente de contagio y de circulación comunitaria. La segunda decisión es requerir a las instituciones financieras la suspensión de pagos y cobros. Eso implica desincentivo a cualquier proceso de aglomeración de personas. También vamos a extremar los alcances de la circulación de personas e incrementar los mecanismos de administración inteligente en zonas donde se registran los casos, utilizando toda la tecnología disponible con drones para establecer mecanismos de alarma y bloqueo focal a fin de evitar la circulación comunitaria del virus”, expuso.

Capitanich puso énfasis en la necesidad de tomar decisiones en un escenario complejo donde los principales indicadores evolucionaron en forma negativa: “lamento mucho lo que ocurre, pero estoy convencido de que, si hacemos este último esfuerzo con un alto nivel de conciencia y logramos mejorar los indicadores, vamos a tener una capacidad enorme para generar mayor flexibilización de actividades y para convivir con el COVID-19 en forma inteligente”, subrayó y agregó: “no lo vamos a poder hacer si no adoptamos estas medidas para siempre, lo que implica un cambio de conducta y conciencia individual y colectiva”.

En ese tono, el mandatario chaqueño resaltó: “el esfuerzo que nosotros podamos hacer no sustituye al esfuerzo de cada persona. No lo hacen por un gobierno, ni por una gestión. Lo deben hacer en defensa propia. Dos semanas en la vida de una persona, para algunos es mucho tiempo y para otros es poco. Pero dos semanas de esfuerzo trabajando juntos donde podemos lograr muy buenos resultados”, instó.

Alarma y cierre comercial

“Tenemos que tomar decisiones. Me hubiese gustado estar en otro escenario y en otra situación. Tenemos que admitir problemas y tomar las mejores decisiones junto con la Nación y con los municipios”, subrayó el jefe del Ejecutivo chaqueño.

A las principales medidas que se adoptarán a partir del 25 de mayo, el mandatario sumó la extensión de la alarma sanitaria, desde las 21 hasta las 6 horas; y la unificación de los criterios comerciales que permitirán la apertura de 6 de la mañana hasta las 16, para un mejor ordenamiento y circulación de las personas.

Declaraciones juradas para circular

Entre las nuevas medidas anunciadas, el gobernador explicó que para circular por la ciudad será necesario contar con una declaración jurada. “A través de un código QR se podrá controlar rápidamente”, subrayó.

Así, cualquier ciudadano y ciudadana que se encuentre habilitado a circular dentro de las actividades exceptuadas, y que ello conlleve en forma diaria a un movimiento fuera de su ámbito de residencia y al ingreso al micro/macrocentro, deberá completar un formulario en carácter de DDJJ en donde justifique la excepción.

Ese formulario deberá estar relacionado con la previa DDJJ de Autoevaluación, que es un autodiagnóstico en formato de formulario de consultas estándar elaborado por especialistas del Ministerio de Salud.

Asimismo, se pondrá en marcha un sistema integrado de turnos electrónicos. Aquí se deberá solicitar un turno digital, para circular e ingresar al macro/microcentro por servicios habilitados y/o esenciales, que no estén en su zona geográfica autorizada. Este formulario deberá estar relacionado con la previa DDJJ de Autoevaluación.