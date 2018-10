Chacho de la Reta recordó a Tico Russo, para quien “nada era imposible”

El 11 de octubre fue el aniversario del fallecimiento del recordado “Tico” Russo, creador del Pentatlón, competencia deportiva que colaboró en la promoción y desarrollo turístico de San Rafael.

De la Reta, quien reside actualmente en la Patagonia valoró el homenaje de LV4, “por lo mucho que Tico hizo por nuestro querido Departamento”.

Destacó que “para él nada era imposible. Se proponía algo y siempre se cumplía. A veces me decía, mirá Chacho vamos a hacer esto, y yo le decía me parece que no va a ser posible. Vos callate –me decía- hacé lo que yo te digo y va a salir. Y salía. Hasta para los problemas más grandes es tenía una solución y salía adelante. Fue un ejecutivo y todo lo que podamos mencionar en lo que hizo por San Rafael. A veces queda un poco en el olvido, pero siempre uno se entera, aún aquellos que no lo conocieron”.

De la Reta mencionó el Pentatlón, “actividad que inició prácticamente el turismo, una de las actividades que le cambió la vida a San Rafael y le deja más dividendos. El turismo y hacer conocer a San Rafael fue uno de sus objetivos, con esta competencia deportiva que fue única a nivel mundial, mostrando el Cañón del Atuel, con Pancho Ibáñez, que fue una figura decisiva en la trascendencia del Pentatuel, a través de su programa El Deporte y el Hombre, con el apoyo de Publicine”.

Chacho de la Reta escribió un libro donde habla de la figura de Tico Russo y asegura que antes de su muerte supo la trascendencia que su obra tenía para San Rafael.