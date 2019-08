CFK: “Muchos comprenden que las cosas deben cambiar en la Argentina”

Desde la ciudad patagónica de Río Gallegos, adonde arribó para emitir su voto, la candidata a vicepresidente Cristina Fernández grabó un mensaje en donde celebró los resultados obtenidos y agradeció particularmente “a todas las mujeres y hombres mayores que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos”.

Cristina Kirchner planteó que “los números que estamos teniendo de las mesas testigo y las bocas de urna nos hacen ponernos muy contentos y optimistas, no solamente porque ganamos una elección, sino porque muchos argentinos comprenden y apoyan finalmente que las cosas deben cambiar en la Argentina”.

“Quiero pedirle al Gobierno y al presidente Mauricio Macri que, por favor, no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2017”, advirtió la ex mandataria, al hacer alusión a la demora en la carga de datos del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas de hace dos años, cuando la ex jefa de Estado accedió a una banca de senadora por la provincia de Buenos Aires.