César Taborda: “Yo quería continuar en San Martín de Tucumán”

César Taborda fue el héroe del ascenso a la Superliga que consiguió el sábado Central Córdoba de Santiago del Estero, luego de atajar un penal en la serie que se definió por esa vía, ante Sarmiento de Junín. El arquero, que logró un ascenso a la B Nacional con San Martín de Tucumán, reveló que en su momento quiso continuar en el club Santo, pero se lo negaron. “Les regalamos -a los hinchas- y nos regalamos este ascenso a la Superliga, que en lo personal nunca había ascendido a Primera División. Tiene un gusto especial por la trascendencia y la importancia. Dejé muchos amigos en San Martín de Tucumán y me alegré mucho cuando consiguieron el ascenso a la Superliga y me puse muy triste cuando se dio el descenso hace poco. Yo -sentía que- merecía seguir porque habíamos hecho un buen torneo en la B Nacional luego del ascenso. El tiempo me dio un poco la razón porque inmediatamente después ascendimos con Central Córdoba, y al otro año se logró esto de lo que estamos hablando ahora”, indicó Taborda.