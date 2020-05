Centro de Reunión de Información Gendarmería, filtro información de mineros

Creemos como defensoría popular que no hubieron ordenes políticas destinadas a reprimir esa protesta esto hay que reconocerlo porque si no nos confundimos, es decir, en el gobierno de Patricia Bullrich, cuando la gendarmería estaba a cargo de ella, era la ministra de seguridad, yo creo que la gendarmería los hubiera pasado por arriba a los trabajadores mineros, creo que lo que paso en la madrugada que recordamos y que nos preocupó a todos eso no sucedió por una orden política, eso sucedió por una orden judicial que emano de la jueza federal de Zapala, es decir, que la gendarmería llego a constatar los domicilios de los mineros entre las 03 y las 08 de la mañana de ese día porque una jueza se los ordeno, y los gendarmes podrían haber incumplido esa orden o cumplirla a la mañana temprano sin que fuera necesario caer del modo en que se llegó a Andacollo en plena madrugada y cuando estamos en el medio del conflicto, esta situación fue puesta en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio tomo medidas rápidamente porque dispuso un sumario para averiguar porque los gendarmes habían cumplido esa orden de ese modo y nosotros acompañamos junto al diputado Beto Vivero, una presentación en el Consejo de la Magistratura de la Nación para pedir explicaciones sobre la conducta de la jueza, es decir, nos parece que la jueza podría haber dado la orden puntualizando que la constatación debería realizarse en horario de día mínimamente. Lo que paso, este ultimo fin de semana es una cuestión totalmente distinta, aunque está íntimamente relacionada, porque lo que se dio a conocer este fin de semana pasado hay un grupo de la gendarmería que es el Centro de Reunión de Información que elaboro, un informe al que algunos agentes lo rotularon como informe secreto y le adosaron códigos típico de un informe de inteligencia ese informe se filtro y llego a las manos de un diputado de “Juntos por el Cambio”, es decir, del espacio que conduce Bullrich y Macri que son los referentes máximos de ese espacio y ellos lo llevaron al grupo Clarín para que salga como una denuncia de un espionaje ilegal que hizo la gendarmería de Alberto Fernández sobre los mineros de Andacollo. A penas se dio a conocer este informe, enviamos una nota al Ministerio de Seguridad y el Ministerio había contestado con un comunicado, a todos los medios nacionales entre los que están en Neuquén y nos envió una nota firmada en respuesta a nuestro pedido de informe y nos dijo “…tanto los gendarmes que participaron en la constatación de domicilios ordenada por la jueza Federal de Zapala como los que elaboraron el informe y los que lo filtraron son agentes de la gendarmería nacional argentina que el Ministerio de Seguridad a cargo de Sabrina Federic han sido Sancionados que tiene el pase a disponibilidad, apartados de sus funciones y un trámite sanción sumaria interno en marcha…”

Así lo informo, Emmanuel Guagliardo, integrante de la Defensoría Popular Jaime de Nevares, de la localidad de Chos Malal, al Regreso Informativo de la tarde