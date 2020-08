Caso sospechoso en La Quiaca a causa de una reunión

En diálogo con “El aire nuestro”, la doctora Egle Borredá, Jefa de Gabinete municipal y miembro del COE, manifestó: “Lamentablemente aparece un nuevo caso sospechoso que consulta por presentar sintomatología refiriendo de que estuvieron participando de una juntada con uno de los casos positivos, uno de los cuatro que tuvimos últimamente. Uno de ellos tuvo contacto con un grupo de personas y ahora apareció con sintomatología que va a ser testeado oportunamente.

Ahora el trabajo de la parte sanitaria del Hospital Dr. Jorge Uro es aislar a todo el resto de estas personas que lamentablemente no se acercaron por voluntad propia o no manifestaron que estuvieron reunidos con esta persona, que dio positivo en el momento y que se difundió sobre su estado. Me parece una irresponsabilidad que justamente por estas acciones nos ponen en riesgo a todos, esperamos ahora que se presenten síntomas en algunos de los otros contactos. El hospital se está encargando de notificar a los mismos y ponerlos en aislamiento.

Con respecto a uno de los casos sospechosos, que es empleado municipal, el mismo se encuentra a la espera de los resultados. Hay que aclarar que esta persona está de licencia desde el día 20 de julio, es decir que no ha tenido contacto con ningún empleado municipal. Que se queden tranquilos los empleados municipales y la sociedad en general porque esta persona no se encontraba trabajando. Ahora, si tuvieron una reunión o juntada y que no se ha dado a conocer, no lo sabemos ya que eso corre por responsabilidad personal.

Al día de hoy tenemos los siete casos activos, cuatro casos sospechosos y ahora apareció un caso nuevo, sumando cinco de los mismos en nuestra ciudad.

La recomendación fundamental es que seamos responsables, ayer estábamos diciendo que cada uno se cuide y sea responsable con las actividades y en las actitudes que como ciudadanos tenemos y lamentablemente nos enteramos de esto, porque aparece un sospechoso que quizá nadie se hubiese enterado y estaría contagiando por todos lados. La verdad que realmente llamamos a la conciencia de toda la población y recomendamos ser responsables.

Hoy en día tenemos que aprender a convivir con las medidas que se han implementado, lo que pensamos es que el virus ya está circulando en la ciudad y que con más razón tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad, cada uno debe cuidarse cuidar a su familia”.