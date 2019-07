Caso Natalia Vargas: separaron del caso a la fiscal Reuter y al juez Maggio

El vocal Enrique Pedicone declaró el miércoles la nulidad del sobreseimiento de Sergio Bujazha, además de disponer la separación de la fiscala de la causa, María del Carmen Reuter, y del juez de Instrucción, Facundo Maggio, por su actuación en el caso de Natalia Vargas, la joven que falleció al caer mientras practicaba parapente en Loma Bola. “Debe anularse ese sobreseimiento y debe ser investigado nuevamente el alcance de su responsabilidad jurídica, no tan solo ante los padres de Natalia, sino ante toda la sociedad porque Tucumán es un centro internacional de turismo y permanentemente hay contingentes que vienen a lanzarse en estos parapentes. De modo que deben neutralizarse las fuentes de riesgo y esto no pasó. Fue ineficaz la actuación de la fiscal y por eso la separo y lo mismo sucedió con el juez que no debió consentir tamaña irresponsabilidad en la investigación, y lo hizo y sobreseyó a este empresario. El empresario, y todos los empresarios, deben entender que tienen que neutralizar los peligros que entrañan estas actividades de riesgo, como lo son los parapentes”, detalló Pedicone.