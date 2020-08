Cashate presenta nuevo disco y estrena video

Luego de girar por Bolivia y México, Cashate, la banda de metal, telonera de Bullet for My Valentine, Motionless In White y Black Veil Brides, estrena segundo video oficial Habla con Dio$ del nuevo álbum Hasta el fin de los tiempos. Fernando Vox, contó que el video fue filmado en los estudios Total Image por Santiago Garay, postproducción Penumbrart Studios.

Cashate se formó en el año 2005 en el barrio de José C Paz, provincia de Buenos Aires. Formada por la guitarrista y compositora Eve Korrea, y el cantante Fernando Vox, líderes del grupo, y completan la banda: Miguel Aguera en bajo y Emanuel Larta en batería.