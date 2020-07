Casa por casa, barrio por barrio, se usa el dispositivo DETeCTAR

Carolina Centeno, subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud Pública del Chaco, afirmó en diálogo con Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia, que el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (DETeCTAr), se usa en en toda la provincia, con mayor intensidad en las zonas sanitarias más críticas y consiste en una estrategia de acciones territoriales y comunitarias para la búsqueda activa, casa por casa, e identificar a quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19, no lo hayan denunciado y se les pueda efectuar el tratamiento correspondiente: “hoy se considera que el aislamiento en lugares específicos, no hospitalarios, con equipos de especialistas es lo más útil, y que lo ideal es que los pacientes leves, sean atendidos en los mismos, como por ejemplo en las instalaciones de Casinos Gala y el Centro de Convenciones, en Resistencia”, afirmó.

La profesional recordó que el hisopado se efectúa a quienes presenten síntomas, y sirve para confirmar la existencia, o no, de coronavirus: “hay que tener en cuenta que existen síntomas específicos, y a quienes se reportan con algunos de ellos, les hacemos el test”, indicó.

La funcionaria remarcó que en Resistencia, Gran Resistencia y el Área Metropolitana, se trabaja en forma permanente y que el resultado de un hisopado se conoce en 36 horas: “la idea es lograr que la mayoría delos que presenten un cuadro leve, cumpla el aislamiento en los centros intermedios, y avanzar en que las personas que pertenezcan a grupos de riesgo, permanezcan en sus casas y, de ser necesario, proceder a su internación”, concluyó.