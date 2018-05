Carrió pidió a la sociedad “tranquilidad” y “no desesperarse por ir a comprar dólares”

La diputada Elisa Carrió le pidió a la sociedad “tranquilidad” y “no desesperarse por ir a comprar dólares”, al evaluar la semana en términos económicos, y atribuyó el aumento de la moneda estadounidense a “jugadas especulativas de sectores económicos”. Además, la diputada mencionó que “La gente no se tiene que desesperar e ir a comprar dólares, no debe hacer caso a rumores de corralito o cepo porque todas esas medidas se dieron cuando no había reservas”, y agregó que “ahora hay reservas por 60.000 millones de dólares y todavía no entró toda la liquidación de soja”.