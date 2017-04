Carrió anunció que no será candidata en la provincia de Buenos Aires

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, invitada al programa Almorzando con Mirtha Legrand, confirmó que no será candidata en la provincia de Buenos Aires al decir que su “lugar de trabajo es Capital”, y contó que no irá a provincia “porque María Eugenia (Vidal, gobernadora) no desea que yo sea senadora y lo más importante es sostener” la gestión de la mandataria, además de fustigar con dureza al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2017/04/16184610/carrio-anuncio-que-no-sera-candidata-en-la-provincia-de-buenos-aires.mp3