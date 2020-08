Carnagui: “Entiendo que esa banca la tendría que asumir yo”

El diputado suplente de Darío Martínez, Guillermo Carnagui dijo que la noticia trascendente es que Darío Martínez asume una responsabilidad al frente de la secretaría de Energía de Nación. “Es fruto de su tarea en la Comisión de Energía en la cámara de Diputados”, expresó. Además dijo que existe la posibilidad de que la secretaría tenga su sede en Neuquén. “Esto honra el federalismo”.

Por su parte, Carnagui dijo que “un debate sobre a quién le corresponde reemplazarlo”. “La ley electoral vigente dice cómo es el proceso de reemplazo, y en caso de renuncia sigue un diputado del mismo género”, y ejemplificó con el relevo de Andrés Larroque. Desde este lugar entiendo que una vez que se produzca la renuncia las autoridades de la cámara de diputados y la junta electoral verán como es la lista y resolverán quién tiene que asumir. “Entiendo que esa banca la tendría que asumir yo” dijo y se refirió a “una compañera valiosa” que tiene otra visión y está haciendo si reclamo. Consultado sobre la relación entre este caso y el de la senadora Crexcell, dijo que no son iguales.

Carnagui dijo que “esto no es el debate”. “Preferí mantener el silencio porque estar discutiendo públicamente por la banca no es bueno de cara a toda la población que está con la angustia de sobrellevar estar situación de la pandemia, pero llega un momento que, si no, se escucha sólo una voz y era necesario que responda”.