Carlos Saloniti: “El nuevo hospital estaría finalizado a mediados de 2021”

Durante una entrevista con Esteban Ramella en el programa Tampoco es para tanto, el intendente Carlos Saloniti sostuvo que de acuerdo a lo conversado con las autoridades provinciales y los responsables de la empresa constructora, las obras del centro de salud que se construye en Chacra 2 concluiría en el primer semestre del año entrante.

“Está en un 60 por ciento y se avanzó mucho en las obras, y es un hecho histórico para San Martín de los Andes que lo viene reclamando desde hace años. Además en un momento donde la salud es prioritaria por la pandemia, contar con un hospital de esa magnitud permitirá cubrir muchas expectativas en materia de complejidad, y también nos coloca como una ciudad que mas allá de la belleza paisajística cuenta con infraestructura”, manifestó.

El jefe comunal también destacó el anuncio del gobernador Omar Gutiérrez respecto a la instalación en esta localidad y otras la provincia de un hospital modular. Se trata de centros de baja complejidad donde se podrán hacer testeos rápidos para COVID-19 y además tienen incorporado un laboratorio.

Vale destacar que el ministerio de Obras Públicas de la Nación, como integrante del Consejo Interministerial, desarrolla el programa Centros Sanitarios Turísticos para el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria que permitirá absorber las demandas turísticas.

Saloniti se refirió también a la instalación del césped sintético en la cancha de fútbol municipal, y un encuentro con el diputado nacional del Frente de Todos, Guillermo Carnaghi en el que se abordaron distintos temas inherentes a la ciudad.

COEM

Consultado sobre las disposiciones del Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM), Saloniti expresó que “conversamos muchos todos los integrantes y hay que atender los diferentes momentos construyendo decisiones. No se puede pensar que aplicando una restricción se podrá minimizar una situación. No hay que entrar en el péndulo de ser sanitarista o no, sino buscando el punto intermedio”.

“No se le limita la actividad comercial a nadie, cumpliendo con los protocolos sanitarios. Lo que si pedimos es que no se hagan reuniones familiares que es la principal restricción no solo acá sino en todo el mundo porque son los principales focos de contagio. Si cada uno hace lo que debe, se puede llevar esta situación de mejor manera”, concluyó.