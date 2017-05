Carlos Ordoñez, ex titular del gremio de Judiciales en Mendoza dialogó con Radio Nacional sobre la resolución que tomó que el Ministerio de Trabajo de la nación de intervenirlo tras conflictos de acefalía. El gremialista aseguró que no el sindicato no estaba descabazado y que la medida tomado por el Ejecutivo tiene antecedentes en 1976: “no se conocía una intervención a un gremio de esta forma desde la última dictadura”.

