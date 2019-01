Carlos Belloso:  “La actuación es un juego permanente, hay que divertirse”

Carlos Belloso visitó el estudio de Radio Nacional. El actor protagoniza la obra ¿Que Hacemos con Walter? “Este trabajo me encanta, Campanella es uno de los mejores directores, me divierto mucho con el elenco , estoy con amigos”.

“Soy muy ansioso en mi vida y así es cómo llego al teatro. Siempre llego primero que nadie y de chico era todavía peor porque estaba todo justificado”, destacó Belloso. “La actuación es un juego permanente, hay que divertirse”, remarcó.

“Con el paso del tiempo aprendí a disfrutar cada momento, me encantan los libros. Todavía no me animo a escribir pero tengo la esperanza de poder publicar lo que tengo en mis cuadernos”