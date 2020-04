Carla Vizzotti: “Seguimos con parámetros estables”

“Seguimos con parámetros estables “, así lo sostuvo Carla Vizzotti , secretaria de Acceso a la Salud, esta mañana en el reporte diario sobre la situación sanitaria por el coronavirus covid-19 . “Hay 127 personas en terapia intensiva y sigue aumentando el número de recuperados”, añadió la funcionaria.

Por otra parte, aseguró que el porcentaje de positividad sigue disminuyendo. “Lo que no tenemos que hacer es pensar que ya ganamos y que no hay que redoblar el esfuerzo porque estamos en un momento bisagra donde administramos el aislamiento”, señaló. Y agregó: “La medida de prevención más importante es que si tenemos síntomas no los desestimemos”.