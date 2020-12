Capítulo 9: Purcell y Mozart

De maneras muy distintas, Henry Purcell y Wolfgang Amadeus Mozart estuvieron vinculados a adaptaciones de Don Quijote de La Mancha. Comenzando por Purcell, cabe mencionar que Inglaterra fue el primer país en traducir a otro idioma la novela de Cervantes, y que varios de los dramaturgos más importantes de la época llevaron a escena al hidalgo. Sin embargo, tal como ocurrió en Francia, las diferentes puestas solían representar al Quijote de un modo cómico y grotesco, y no en el papel heroico y romántico de la actualidad. La cómica historia de Don Quijote es una ópera escrita en 1694 por Henry Purcell, aunque también participaron los compositores John Eccles y Simon Pack, entre otros. Si bien la versión original duraba unas siete horas, a fines del siglo pasado se realizó una adaptación con las escenas mas sobresalientes de la misma, y es justamente esa versión la que les proponemos compartir. La grabación corresponde a las sopranos Emma Kirkby y Judith Nelson, el tenor Martyn Hill, el contratenor James Bowman y el bajo David Thomas, junto con The Academy of Ancient Music, dirigida por Christopher Hogwood.



En el año 1783 se representó en Viena la ópera El curioso indiscreto, con música de Pasquale Anfossi y libreto de Giovanni Bertati, basado en Don Quijote de La Mancha. Uno de los protagónicos estaba a cargo de Aloysia Lange, la cuñada de Mozart, quien sentía que dos arias de la obra no hacían lucir su voz. Fue por este motivo que le solicitó a Wolfgang que le escribiera dos nuevas, que le permitieran destacarse más. Estas dos arias, y una tercera que no llegó a utilizare, aparecen en el índice Koechel bajo los números 418, 419 y 420. Cerramos este capítulo con la primera de ellas, Vorrei spiegarvi, oh Dio, por la soprano Regula Mühlemann y la Orquesta de Cámara de Basilea, con la dirección de Umberto Benedetti Michelangeli.

CAPÍTULO 8