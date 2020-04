Capitanich preocupado por movilidad de personas y contagio comunitario

El gobernador Jorge Capitanich se mostró preocupado por la movilidad de personas y el crecimiento de contagio del coronavirus: “entre el 23 y el 27 de marzo la tasa de duplicación real de casos creció al 25,3%,y la tasa de contagio comunitario pasó del 10 al 15,7% l y eso es un problema”, indicó.

DESCARGAR

Capitanich abogó por el estricto cumplimiento de la cuarentena: “tenemos que evaluar la situación y generar las condiciones para sostener el aislamiento porque todo el esfuerzo realizado puede ser inválido si no tomamos conciencia (…) no nos podemos relajar. Los controles deben realizarse para cumplir las normas del aislamiento”, enfatizó.

El primer mandatario dio precisiones de la manera que se instrumentará la continuidad de la cuarentena: “se endurecerá para los adultos mayores y grupos de riesgo; las clases continuarán suspendidas, en principio hasta el 30 de abril y posteriormente se decidirá; continuarán las restricciones vigentes para el transporte público; se habilitarán tareas de obra pública con estricta regulación como también de la actividad comercial”.

El gobernador remarcó la necesidad de que todas las medidas que se adopten estén en sintonía y de esa manera existan criterios unificados entre nación, provincia y municipalidades.

Sin dar mayores precisiones Capitanich hizo alusión a las controversias que surgieron en las últimas horas con el intendente de Resistencia: “hemos convocado hoy a todos los intendentes del área metropolitana (…) estuvieron todos los intendentes de Barranqueras, Fontana, Vilelas y Margarita Belén, pero no participó Gustavo Martínez, de Resistencia”, en ese sentido, la totalidad de los integrantes del Concejo Municipal de la capital, emitieron un comunicado en el que manifestaron su malestar “porque en la jornada de este martes 7 estuvimos aguardando más de una hora para reunirnos con el gobernador y al final se nos comunicó la suspensión de la audiencia”.

Uno de los aspectos de mayor controversia estuvo dado por la ordenanza que estableció la obligatoriedad de usar barbijos Resistencia. En ese tema el gobernador indicó: “según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, son de uso recomendado, pero no obligatorio, por lo tanto no se puede obligar a su utilización”.

El mandatario informó además sobre las medidas que se están trabajando junto al presidente Alberto Fernández y los gobernadores de todas las provincias: “la resolución final de esta ronda es mantener la cuarentena con la flexibilidad en ciertas actividades, con un sistema que no viole sus principios básicos”.

Detalló que, junto a mandatarios de otras provincias y autoridades nacionales, se trabaja en el intercambio de recomendaciones, protocolos e instrumentos jurídicos con el objetivo de contar con un decreto consensuado para este domingo: “un documento unificado con medidas para nadie tome decisiones unilaterales”, señaló.

En ese sentido, el gobernador manifestó: “esta es la hora de todos y con todos. Por eso convocamos a todos los intendentes, nadie puede sentirse excluido. Trabajamos por el bien común y el cuidado de los chaqueños y las chaqueñas como lo estamos haciendo todos los gobernadores bajo la conducción del presidente de la república”.

Chaco será parte del programa de asistencia coordinado junto al gobierno nacional. Se espera una partida de 973 millones de pesos en tres cuotas que se transferirán durante este mes, mayo y junio, y se avanza en el financiamiento de US$1.000.000 junto a Fonplata y la Corporación Andina de Fomento, además de otras líneas de asistencia.