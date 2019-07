Cano cargó contra la Provincia y asegura que no se hicieron grandes obras

El diputado nacional José Cano volvió a criticar al Gobierno de la Provincia, y aseguró que no hay obras de envergadura en suelo tucumano a pesar de que la Nación gira los fondos para que se realicen. “Hay que terminar con el discurso de que la Nación o –Mauricio- Macri castiga a las provincias. Esto ya no es discutible, es algo objetivo. Los recursos están en las transferencias directas que hace el Gobierno nacional a las provincias, y en las cuentas que son públicas. Nosotros no vemos que se estén ejecutando obras públicas de envergadura con los fondos que la Provincia cuenta, porque a eso hay que sumarle los impuestos provinciales, lo que recauda. Más del 80% de los recursos provinciales no se coparticipa a los municipios de la Provincia”, criticó Cano.