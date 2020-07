Candelaria Zamar: “La música es música y el estilo es algo secundario”

Tres son las nominaciones de Candelaria Zamar en la edición de los Premios Gardel 2020. La cordobesa, cuyo disco Una Linterna aparece entre los seleccionados para quedarse con las estatuillas por Mejor álbum pop alternativo, Mejor artista nuevo y Mejor diseño de portada, habló con Radio Nacional Córdoba acerca de la música en tiempos de aislamiento, las formas que van tomando sus canciones, la construcción de su perfil artístico y las sensaciones en torno a las nominaciones.

“Si hay que nombrar las cosas de algún modo, supongo que es adecuado nombrar lo que hago como pop. Cuando pienso en pop, pienso en millones de cosas que son muy distintas entre sí por lo que tampoco entiendo mucho sobre la rigurosidad del término. De todos modos, no me siento para nada incómoda dentro de esa categoría”, dijo respecto a la forma de entender su música dentro del universo del pop alternativo.

“Para mí, la música es música y el estilo es algo secundario”, asegura. “Es la estructura sobre la se monta algo que después toma su forma definitiva. En ese sentido, a mí no me gusta encerrada en un estilo porque desde que empezó mi relación con la música, como escucha, fui experimentando un montón de formas de acercarme a la música que me permitieron conocer un abanico muy grande de estilos y sonidos. Creo que, en el fondo, siempre hay algo en común que es anterior al estilo y que yo puedo utilizar esas herramientas para expresarme sin pensar si están dentro de un estilo o no”, aseguró Candelaria.

Escuchá la entrevista completa.