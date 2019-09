Candela Zamorano se convirtió en la primera jujeña en correr MontBlanc

Candela Zamorano, deportista jujeña que completó la carrera OCC en Francia, una carrera que recorre 56km y la completó en 9:25:52 horas; finalizó 42º en su categoría, 64º en la general de mujeres y 416º de la general

Candela explicó que “Es el sueño de cualquier corredor, es una felicidad y un momento único cruzar el arco tan ansiado de Mont Blanc de Chamonix en Francia, donde hubo un clima muy diferente al que esperaba, esta vez hizo mucho calor y a veces eso también juega en contra”.

Además, agregó que “He corrido distancias más largas, pero sin duda esta fue la carrera más difícil que me tocó, es muy dura, con subidas empinadas, no estaba nunca en mis planes abandonar, lo que se vive ahí es hermoso, es único, fue un regalo no solo para mi sino a todos los que me apoyaron”.

“No hay que dejar de lado que en relación a los costos es todo a pulmón, ahorrando centavos y privándonos de gustos por disfrutar de estos momentos tan especiales “, Finalizó la deportista jujeña