Campos: “No podríamos enfrentar la pandemia si no tuviéramos este apoyo”

En el Día del Investigador Científico y Tecnológico, los logros de los investigadores argentinos en medio de la pandemia del coronavirus ocupan los titulares de los principales medios del país. Hace unos días, profesionales del Malbrán lograron secuenciar de forma exitosa el genoma completo del coronavirus, un factor clave para el desarrollo de la vacuna.

Desde el Instituto explicaron que conocer el genoma “implica conocer la identidad del virus, saber lo que tenemos circulando” y ayuda al desarrollo de la vacuna “para que nos proteja a todos los argentinos”.

Así lo indicó la científica y coordinadora de la Plataforma Genómica y Bioinformática del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas del Anlis –Malbran, Josefina Campos, quien informó sobre el trabajo conjunto que está realizando el Instituto con otros laboratorios y universidades del mundo y destacó el apoyo del Ministerio de Salud.

En este sentido, destacó la gestión del ministro de Salud, Ginés González García, y aseguró que la visita del presidente Alberto Fernández al Malbrán “fue un reconocimiento gigante”. Cabe destacar que el Instituto nunca había recibido la visita de un mandatario.

“Un país sin ciencia y salud pública no puede avanzar. No podríamos estar enfrentando esta pandemia si no tuviéramos este apoyo”, afirmó, en diálogo con Juego de damas.

“La inversión en ciencia, en tecnología y salud pública es una inversión, justamente, y es lo que necesitamos para que el país siga avanzando y podamos aportar para salir de esta situación”

Asimismo, la científica que lleva 12 años en el Malbrán se refirió al descuido que sufrió la ciencia durante estos últimos cuatro años y aseguró que la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría “fue tremendo”.

“Fueron días muy duros, hemos vivido años muy difíciles, pero hoy estamos muy fortalecidos y muy apoyados y reconfortados en este lugar. Volver a tener un Ministerio de Salud que este a cargo de un médico sanitarista como Ginés (González García) es una alegría enorme”, expresó.

Por último, pidió seguir las recomendaciones de los expertos en salud que asesoran al Gobierno: “Las recomendaciones que se hacen tienen una explicación y una razón, y si nos tenemos que quedar en casa es porque nos tenemos que quedar en casa. Nos tenemos que cuidar y respetar entre todos para que todos podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo”.