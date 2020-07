Campaña de concientización y prevención para jovenes

Nilda Lugo, de la congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buena Pastor nos comentó sobre como vienen trabajando con la lucha contra la trata: “desde la congregación hace varios años que trabajamos en campañas de prevención contra la trata de personas y que es un delito que afecta a millones de personas en el mundo y nosotros también en San Salvador estamos trabajando también desde hace varios años y especialmente ahora. Comenzamos el año pasado con un proyecto dirigido a jóvenes, con el objetivo en la prevención, la concientización a toda la sociedad.

El año pasado comenzamos en el colegio San Antonio María Gianelli, alrededor de abril y trabajando con las autoridades. Esto apunta a que capacitar a los jóvenes líderes que ellos mismos sean agentes de cambio en este trabajo. Hemos tenido pequeños talleres con jóvenes de cuarto y quinto año y también luego de tercer año y ellos conformaron un grupo para trabajar dentro del mismo colegio e ir haciendo campañas.

Tuvimos bastante tiempo con los talleres dirigido a ellos y después trabajamos juntos también con la red Kawsay aquí en San Salvador. Y así fuimos llevando distintas acciones con jóvenes que se comprometieron y estuvieron muy sensibilizados. Justamente porque ellos saben que es algo que no se ve a simple vista, pero lamentablemente muchas jóvenes adolescentes mujeres y niños también con captados para este delito de la trata de personas

Los dos modos más visibles de explotación son justamente la explotación sexual y laboral y también el tráfico de órgano. Son delitos gravísimos, de lesa humanidad que cuando las personas son captadas especialmente en lo que es trata sexual es muy difícil que las personas salgan, a veces el servicio de seguridad de los países trabaja y logran liberar algunas personas.

La trata laboral también aquí en Jujuy se ha dado fuertemente, aunque ahora hay más concientización, pero no quiere decir que haya desaparecido es por eso que seguimos trabajando y haciendo conciencia en la sociedad porque a veces las personas no saben, no toman peso de las cosas y bueno sobre todo en la trata laboral.

El número que promovemos es el 145, para que cuando la personas sospechen de algo extraño pueden formular la denuncia a este número que atienden las 24 horas del día. Que la gente tome contacto con este número y que puedan formular denuncias de cualquier tipo.

Las jóvenes que se cuiden, que no se expongan, que tomen conciencia, presten atención a cosas extrañas, invitaciones de gente que no conocen o la invitación a un trabajo especial con la promesa de sueldos altos y en lugares distantes, hay que prestar atención a estos índices”.