Campaña contra el abuso infantil nació en Entre Ríos

Para visibilizar la importancia de prevenir los abusos en niños, niñas y adolescentes, se creó la campaña Los Niños No mienten, ideada por Alejandro, padre de una niña que a sus 3 años fue presuntamente abusada en Lucas González por su tío. “Trato de ocupar la cabeza, y por eso buscamos ayudar, porque hay mucha gente que pasó por lo mismo y aún no lo puede hablar”, señaló Alejandro, papá de la nena del caso de Lucas González. En el marco de dicha campaña se repartieron folletos en la ciudad y en los alrededores. Colocaron pasacalles por todo el pueblo y calcomanías, “todo lo hacemos con respeto para no chocar con nadie”, dijo Alejandro y afirmó que la iniciativa se replicó por todo el territorio provincial.