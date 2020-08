Camioneros reclaman pago por servicios de riego en rutas provinciales

Se trata de 20 transportistas de San Martín y Junín de los Andes que prestan esa tarea en las rutas y caminos de la zona durante el verano, quienes reclaman el pago adeudado ante la Dirección Provincial de Vialidad.

En diálogo con Radio Nacional, Carlos Pargade, uno de los camioneros, explicó que se reunieron con el intendente Carlos Saloniti a fin de que realizara las gestiones ante las autoridades del organismo que realiza las liquidaciones a través de la municipalidad como obra delegada.

Recordó que en otros tiempos se agilizaba el trámite, pero como Vialidad Provincial no gira el dinero y no informó la fecha en que lo haría, la comuna no tiene como abonar los pagos, con el agravante de que por la pandemia no tienen autorización para trasladarse a efectuar el reclamo a la ciudad de Zapala donde tiene la sede dicha dependencia.