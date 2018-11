Camión colisionó a motocicleta que transportaba a cuatro personas

El jefe de la Comisaría I comisario Cristian Cabral, contó que ayer a las 20.50 se enteraron del accidente por Ruta 94, en el bajo Atalaya, donde se encontraba estacionado un camión IVECO al costado. “El conductor del camión era Romero Gabriel Ignacio, oriundo de Garavi, se encuentra trabajando para la empresa Pietroboni. Por razones que se tratan de establecer, colisionó contra una motocicleta en la que viajaban cuatro personas, una pareja y sus dos hijos menores. La mujer tuvo lesiones de consideración, y estaba en estado de gravidéz. Fue trasladada a Hospital Escuela de Corrientes capital. Esta mañana estaba siendo atendida”.

No obstante, dijo que “se realizaron las pericias correspondientes, se secuestró la motocicleta y se procedió a demorar al conductor del rodado mayor. Ambos vehículos circulaban en igual sentido de circulación, aparentemente lo tocó en la parte trasera. Todavía no tenemos el informe (si tenía o no luces la moto y el vehículo mayor)”.