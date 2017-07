Camila Hiruela jugará en el vóley húngaro

Luego de una enorme actuación en FIVB World Grand Prix 2017, Camila Hiruela, junto al seleccionado Argentino de vóley jugarán en Chaco frente a Brasil. Por otra parte la jugadora jujeña confirmó que jugará la próxima temporada en Hungría “Es todo muy loco y rápido, me están pasando muchas cosas y dentro de ellas la comunicación con Hugo Conte que es mi manager para llegar al vóley húngaro. Por suerte me voy con Priscila Bosio por que es complicado irme a un lugar tan lejos con una cultura muy diferente pero estoy convencida de lo que hago, son muchas cosas las que tengo que dejar como la facultad, familia y demás, pero es mi destino así que apenas me libere la selección viajo hacia allá”. Con relación a los aprendizajes que le está dejando esta temporada manifestó “Siento que madure mucho desde lo emocional, es una exigencia superior el seleccionado y hace que estés al 100% todo el tiempo, el lo técnico necesito mejorar la recepción y sin dudas que mi fuerte es el saque y lo estoy explotando al máximo”.