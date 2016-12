“Cambiemos fue una alianza electoral exitosa, ahora discutamos políticas de Estado”

Daniel Balduini, presidente de la Unión Cívica Radical de Roca explicó el comunicado emitido desde ese comité que insta a los afiliados a mantener la Alianza Cambiemos.

“A partir de 2014 / 2015 la gente pedía a la oposición que se una y Cambiemos fue una alianza electoral que tuvo resultado exitoso, lo que ahora reclama la ciudadanía es continuar con eso”, afirmó.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2016/12/29122914/Viedma-daniel-balbini.mp3

Reconoció que “pasamos un año complicado, los simpatizantes están reclamando que vayamos por un proyecto de país que tenga el sello de Cambiemos, la dirigencia tiene que resolver la cuestión formal, para conformar la alianza como tal y para que empecemos a discutir políticas de estado”.

Dijo que “tenemos que ponernos a trabajar en una cuestión orgánica, porque hoy no está funcionando, hay que discutir los distintos programas. Para luchar contra el kirchnerismo en términos electorales lo hicimos, ahora hay que buscar políticas de estado”.

Ejemplificó con la quita de “los reintegros por puertos patagónicos, discutámoslo, no que nos enteremos por el diario o con los 100 millones para la fruticultura, somos pares, discutamos las políticas de estado previa a implementarlas”.

Concluyó que “la buena voluntad está, pongámonos a trabajar, y si no se quiere discutir, estamos liberados para tomar otro camino”, advirtió.