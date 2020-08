Camargo: “La pandemia no permite transgresiones y sabemos que hubo”

El presidente de la Asociación Argentina de Emergencias Gonzalo Camargo, integrante del grupo de médicos asesores sanitarios del presidente, Alberto Fernández, en el marco de la pandemia, habló con LT14 Nacional Paraná sobre la situación del coronavirus. El entrerriano, mencionó que tienen esperanzas de que los brotes de casos en diferentes zonas del país, vayan disminuyendo y se pueda ir aplanando la curva. De todos modos, el médico lamentó la “transgresiones” que se cometieron y aseguró que dicha pandemia no permite “las transgresiones y la responsabilidad individual y el compromiso social juegan un rol más que importante y es lo único que tenemos para defendernos”, expresó.

Uno de los asesores médicos del Presidente de la Nación, en el marco de la pandemia, lamentó que no se hayan aprovechado la posibilidades en la flexibilización de actividades otorgadas en algunas ciudades. “El único remedio que tenemos es el aislamiento social, el uso de tapabocas, te permitieron juntarte con 10 y te reuniste con más 20, no controlaste de dónde venía la persona a la reunión, y así empezó todo”, indicó.

Durante la semana los médicos del Presidente, le manifestarán cómo es la situación en el país y el mandatario nacional analizará nuevas medidas o no. En este sentido, Camargo dijo que apelan a la responsabilidad ciudadana, “yo creo que más medidas restrictivas no se puede, no creo que la sociedad esté para tolerarlas”, señaló. Por último, aseguró que es uno de los momentos más complejo de la pandemia.