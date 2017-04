Califican de “asfixiante” la situación de los trabajadores de El Diario

El martes organizaron una feria americana y el domingo una venta de locro. Es un emprendimiento de los trabajadores de El Diario para llegar a fin de mes. “Como toda crisis, el lado positivo es la solidaridad de mucha gente”, dijo Danilo Lima en diálogo con LT14.

Hace más de un año y medio que periodistas, empleados administrativos y gráficos cobran sus paupérrimos sueldos de forma fraccionada, en cuatro o cinco cuotas. La incertidumbre laboral y salarial se agrava.

“Aunque no lo crean, los trabajadores de prensa de la Argentina y de Entre Ríos en particular, la estamos pasando muy mal. En los últimos tres o cuatro años la situación se profundizó de una manera dramática, y en el último año y medio ya estamos con el agua en las narices y estamos parados en puntas de pie”, graficó Lima en declaraciones al programa Duros de callar.

Seguidamente, el periodista explicó: “Los trabajadores no llegamos a fin de mes. Pero no es una frase hecha. No podemos pagar ni la luz ni el gas. Hay compañeros que no tienen plata ni para cargar la tarjeta de colectivo o nafta en la moto”, mencionó Lima tras comentar que la empresa no está pagando ni las cuotas alimentarias.

Frente a este panorama, los trabajadores del matutino local organizaron una feria americana y una venta de locro. Estos emprendimientos se organizaron para hacer como una suerte de “pequeño fondo”. “Como toda crisis, el lado positivo es la solidaridad de mucha gente. Estamos en una situación muy complicada, una situación que nos cansa pero la solidaridad de la gente nos fortalece”, remarcó Lima.

Por último, el trabajador de prensa afirmó: “Así como los dueños de la empresa no se hacen cargo y no dan la cara, nosotros vamos a seguir sosteniendo esta fuente de trabajo porque es fundamental tener un medio de comunicación abierto”. Y acotó: “Ademas de agradecer a la gente su solidaridad, les decimos que vamos a seguir luchando para que la sociedad tenga un espacio para expresarse”.

El 15 de mayo El Diario cumple 103 años, empresa que ha marcado un rumbo enorme en la historia del periodismo entrerriano.