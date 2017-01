Califican como “irregular” el movimiento turístico en las primeras semanas de la temporada

Lo dijo el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, quien señaló que “algunos destinos turísticos trabajaron muy bien y otros no tanto”. “La temporada turística arrancó con muchísimas variables negativas: la lluvia, la mala información de los medios capitalinos que decían que estábamos inundados, etc. Nosotros la clasificamos como irregular atento a que algunos destinos trabajaron muy bien, y otros no tanto”, señaló Bel al hacer referencia al movimiento turístico que hubo en la provincia durante las primeras semanas de la temporada estival.