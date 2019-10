Cadena viral en WhatsApp: es falso el mensaje sobre fraude en las elecciones de Chaco

Si tenés sólo algunos segundos, leé este resumen:

El texto que se difundió por redes sociales indica que, durante los comicios provinciales, en una escuela de Chaco se introdujeron votos extra a favor del ganador del Frente Chaqueño, Jorge Capitanich, y que hubo incidentes.

Sin embargo, el hecho fue desmentido por el Tribunal Electoral, la policía local y la principal alianza opositora.

De acuerdo con los registro oficiales, en la última elección no había mesas habilitadas en una “escuela 168 del circuito 8”, como menciona falsamente el mensaje viral.

Circula por redes sociales y WhatsApp una cadena que denuncia un supuesto fraude en las elecciones provinciales de Chaco del domingo último, en la que resultó electo gobernador el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich (Frente Chaqueño). Sin embargo, el hecho fue desmentido por el Tribunal Electoral, la policía local y la principal alianza opositora. Además, de acuerdo con los registro oficiales, en la última elección no había mesas habilitadas en una “escuela 168 del circuito 8”, como menciona falsamente el mensaje viral.

La cadena dice: “Elecciones en CHACO. Escuela 168 circuito 8 fueron descubiertos el presidente de mesa, un fiscal general y un fiscal de mesa introduciendo votos de Capitanich sobre 260 electores habían colocado 210 sobres, la gente intentó lincharlos. Quedaron detenidos”.

En Facebook las publicaciones fueron compartidas más de 8 mil veces (ver acá y acá). En Twitter, el mensaje tuvo más de 2,6 mil retuits y 3,4 mil “Me gusta”. También fue enviado al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182-3655) en reiteradas oportunidades para que sea verificado.

¿Por qué es falsa la cadena?

El supuesto fraude fue desmentido por el Tribunal Electoral de la Provincia de Chaco. En diálogo con Reverso, la secretaria electoral Mónica Marcela Centurión Yedro aseguró que el tribunal no tuvo ningún registro de un incidente como éste en la provincia.

El jefe de Policía de Chaco, Fernando Romero, aseguró a este medio que en las últimas elecciones no se registraron ni denuncias por un incidente como el mencionado en la cadena, ni tampoco se detuvo a ninguna persona en la escuela mencionada.

Por su parte, desde el área de Comunicación de la alianza opositora Chaco Somos Todos -cuyo candidato a gobernador, Carim Peche, se ubicó en un segundo lugar en las últimas elecciones- confirmaron a este medio que no tienen conocimiento de un hecho así y que no hicieron ninguna denuncia por fraude.

De acuerdo con los registro oficiales, en la última elección no había mesas habilitadas en una “escuela 168 del circuito 8”, como menciona falsamente el mensaje viral. La EEP N° 168 General Enrique Mosconi se encuentra en el circuito 7; y en los circuitos 8A y 8B (no hay solo 8) no figura ningún establecimiento con un nombre similar.

El medio local Chaco Día por Día también desmintió la versión viral que circula por WhatsApp en la provincia.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp

y /ReversoAr en todas las redes