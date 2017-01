Cabezas presente, a 20 años de su asesinato

Producción de Contenidos sobre el crimen del reportero gráfico cuyo trabajo profesional generó la más cruel de las represalias por parte de quienes ejercían la impunidad del poder desde las sombras y no toleraban la libertad de expresión.

Para este aniversario, Radio Nacional organizó a modo de homenaje la muestra “José Luis Cabezas, 20 Años”, que recorrió todas las emisoras del país.

En la madrugada del sábado 25 de enero de 1997, el cadáver del fotógrafo de la revista Noticias apareció con dos balazos en la nuca, esposado y calcinado en el interior de un Ford Fiesta blanco que había alquilado para la cobertura de temporada en Pinamar.

El proceso judicial comprobó que el instigador fue Alfredo Yabrán, quien había sido captado por la cámara de Cabezas un año antes del asesinato, su imagen dio lugar a una primicia en el marco de investigaciones periodísticas.

Acorralado, el empresario postal se suicidó, y en pocos años todos los implicados que recibieron condenas perpetuas consiguieron quedar libres, entre ellos el ex jefe de custodios, el ex comisario, ex policías bonaerenses y los integrantes de la banda “Los Horneros” que concretaron el secuestro seguido de homicidio.