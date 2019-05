Buscan a un trabajador del Ente de Cultura de Tucumán

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Rodrigo Fernández, quien se desempeña en el área de Medios Audiovisuales del Ente de Cultura de Tucumán, se encuentran muy preocupados ya que no saben nada de su paradero desde el lunes. “Aparentemente él volvió a su casa aparentemente a cambiarse. Se puso una camisa verde a rayas, un jean azul, zapatillas marrones y una campera celeste. Salió de su casa solamente con el DNI, no llevó efectivo, no llevó tarjetas y no llevó absolutamente nada más que su teléfono. En la última localización que se encuentra del teléfono es en la parada de colectivo de -calle- Santiago del Estero para volver hacia Yerba Buena”, dijo Florencia Fernández, hija del trabajador de Cultura.