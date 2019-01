Buscan a otra persona que cayo con su auto al arroyo la Despedida

La Comisario Inspector Bambil confirmó por AM 840 que ésta mañana, una persona ve un auto sumergido da viso a personal policial: De inmediato se contacta a bomberos y envían una unidad donde al meterse a las aguas, verifican que no había ni una persona en el interior de vehículo. Allí se solicitó la colaboración de una maquina municipal, para extraer el automóvil del arroyo. Una vez que se extrajo, se pudo ver la patente y características del vehículo y se verifico en el domicilio propio del Sr. Irigoyen quien sería el propietario y se constató que el mismo no se encuentra en su domicilio, ni en el de los hijos. Al momento del contacto telefónico la Comisario Inspector Alejandra Bambil mencionó que en el lugar, trabaja personal de Prefectura Naval Argentina con la sección buzos. Recordó también que ayer debido a la gran lluvia caída, el arroyo desbordo nuevamente. Cabe aclarar también que en ese tramo de la calle 2 d abril el agua fue socavando la calle por lo que es peligroso el tránsito en el lugar por lo que permanecerá cortado al tránsito.