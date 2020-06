Busamia negó interna en el TSJ de Neuquén

Mientras se trataba el proyecto para extender hasta las prisiones preventivas por la demora de las audiencias y juicios, el presidente del TSJ, Oscar Massei decretó levantar la prohibición de hacer juicios orales por lo que la discusión quedó en abstracto. El jefe de fiscales José Geréz, autor del proyecto de extender las preventivas, no sabía del decreto. El vocal del Tribunal Superior de Justicia Germán Busamia dijo que el hecho de que Geréz no supiera no habla de interna dentro del Tribunal. Busamia adelantó que trabajan en los protocolos para iniciar 56 audiencias demoradas.

