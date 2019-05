La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, descartó que el ataque donde fue herido el diputado Héctor Olivares y asesinado su asesor Miguel Yadón en la Plaza del Congreso, tenga un móvil político y lo vinculó a una venganza personal. “El caso está dilucidado, ronda temas personales que hasta que no lo tengamos absolutamente definido no lo vamos a decir por la familia”, sostuvo la funcionaria y agregó: “Acá no hay hipótesis de carácter políticos”.