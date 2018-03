Bruno Le Maire : « Le protectionnisme aura un impact sur la croissance »

Le Ministre de l’Économie et des Finances de France, Bruno Le Maire, assiste à la ministérielle des Finances du G-20 les 19 et 20 mars 2018.

La taxation du numérique, la régulation financière et les crypto monnaies figurent au menu des discussions, mais, une fois de plus, les débats au sein de ce club des principales économies de la planète sont largement consacrées aux frictions commerciales, notamment les tensions ravivées par la décision de Washington d’imposer des taxes sur les importations américaines d’acier et d’aluminium.

Lors d’une rencontre avec la presse, le Ministre Le Maire a aussi abordé la question du libre-échange et des démarches visant à un accord UE-Mercosur. « Je préfère un accord qui met du temps à être négocié mais qui au bout du compte est un bon accord qui satisfait les deux parties plutôt qu’un accord conclu dans la précipitation », a-t-il estimé.

Reportage et présentation : Eric Domergue / À la technique : Leandro Rojas / Web : Marcelo Ayala